Rugby, Sei Nazioni 2020: Franco Smith, il traghettatore che sogna di cambiare la storia dell’Italia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mancano poco più di 24 al fischio d’inizio che darà il via al Guinness Sei Nazioni 2020 e che darà il via al torneo dell’Italia, che esordirà a Cardiff alle 15.15 italiane contro il Galles. Sarà il primo match con Franco Smith sulla panchina dell’Italia, il tecnico neozelandese arrivato in azzurro per fare l’assistente, ma catapultato a ct per necessità. Un ct pro tempore, un traghettatore che però punta a convincere in questo 6 Nazioni per venir confermato head coach nel prossimo quadriennio mondiale. Un tecnico che conosce bene il Rugby italiano e che sogna di cambiarne la storia. Nato a Lichtenburg, Sudafrica, il 29 luglio 1972, Franco Smith è un ex mediano d’apertura che ha vestito anche nove volte la maglia degli Springboks tra il 1997 e il 1999. A livello di club ha esordito in Currie Cup con i Cheetahs, poi è passato ai Griquas e ai Golden Lions, ... oasport

zazoomblog : Galles-Italia Sei Nazioni rugby femminile 2020: orario tv guida streaming programma - #Galles-Italia #Nazioni… - zazoomblog : Francia-Inghilterra Sei Nazioni rugby 2020: programma orario e tv - #Francia-Inghilterra #Nazioni #rugby - zazoomnews : Francia-Inghilterra Sei Nazioni rugby 2020: programma orario e tv - #Francia-Inghilterra #Nazioni #rugby -