Rugby femminile, Sei Nazioni 2020: l’Italia riparte dallo storico secondo posto del 2019. Cosa manca per vincere (Di venerdì 31 gennaio 2020) Inizia domenica pomeriggio il Guinness Sei Nazioni 2020 femminile e l’Italia arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo del secondo posto conquistato un anno fa. Tre vittorie, un pareggio e un solo ko hanno permesso alle ragazze di Andrea Di Giandomenico di ottenere il miglior risultato della sempre di una nazionale azzurra nel Torneo continentale, che si parli di uomini, donne o juniores. Ma cosa serve per conquistare il titolo? I limiti dell’Italdonne sono tanti e nessuno imputabile a giocatrici e staff tecnico. Il primo problema è il disinteresse che per anni ha permeato il mondo femminile del Rugby. Gli investimenti federali, la regolarità dei raduni e i test match internazionali durante l’anno sono stati per anni ridotti ai minimi termini, mentre le avversarie più forti – in primis Inghilterra e Francia – puntavano forte sul Rugby in rosa, con soldi e ... oasport

