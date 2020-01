Rugby femminile, la formazione titolare dell’Italia per la sfida contro il Galles nel Sei Nazioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’Italia affronterà il Galles nella prima giornata del Sei Nazioni 2020 di Rugby femminile. Le azzurre scenderanno in campo domenica 2 febbraio (ore 14.00) all’Armas Park di Cardiff per fare il proprio debutto nel prestigioso torneo europeo. La nostra Nazionale, reduce dal secondo posto della passata stagione, cercherà un bel colpaccio in trasferta contro le Dragonesse. Il CT Andrea Di Giandomenico ha svelato la formazione titolare con cui l’Italia scenderà il campo, il XV che proverà a tenere testa a un avversario davvero di rango. Elisa Giordano guiderà il gruppo con la maglia numero 8, affiancata da Giada Franco e Ilaria Arrighetti. In seconda linea spiccano Giordana Duca e Valeria Fedrighi mentre Sara Barattin, al 92° cap con l’Italia, indosserà la casacca numero 9 affianche da Beatrice Rigoni nel ruolo di mediana di apertura. Sulla tre quarti da segnalare ... oasport

