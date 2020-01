Roman Polanski fa il pieno di nomination ai César. Polemica sul web: "Dodici come le donne che ha stuprato" - (Di venerdì 31 gennaio 2020) Novella Toloni Roman Polanski in tribunale a Cracovia Mentre l’Académie des César nomina il suo ultimo film “J'accuse” in Dodici categorie ai prossimi Oscar francesi sul web infuria la Polemica di organizzazioni femministe ed esponenti politici contro il regista accusato di stupro I César – gli Oscar del cinema francesi – si tingono di rosso. Rosso come il colore della vergona, quella provata da Marlène Schiappa, segretaria di Stato francese alle Parità Opportunità, nel vedere nominato a ben Dodici statuette Roman Polanski, il regista finito al centro di uno scandalo sessuale per presunte molestie. Il regista di origini polacche è stato nominato dall'Académie des César in ben Dodici categorie per il suo ultimo lavoro cinematografico, "J’accuse". I premi César verranno assegnati il prossimo 28 febbraio alla Salle Pleyel di Parigi ma le polemiche e le critiche sono già scattate ... ilgiornale

infoitcultura : L'ufficiale e la spia di Roman Polanski è il film più nominato ai premi César 2020 - bibliotecheMO : Biblioteca Delfini: 32 film prestabili dal 1 febbraio-Gioielli della cinematografia: 'La confessione' (Costa-Gavras… - Alessandra__bb : @Joe911S Questo era un mostro! Quelli che lo seguivano assassini della peggior specie! Non ci sono parole per defin… -