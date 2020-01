Roma, in un bar camerieri con tuta e mascherine: «Il nostro antidoto alla psicosi da coronavirus» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Niente grembiule nero. Stamattina, 31 gennaio, i camerieri di un bar, nel cuore del quartiere multietnico Romano dell’Esquilino, si sono presentati in tuta bianca con tanto di mascherina. Una provocazione del titolare del bar alla psicosi da coronavirus che si è diffusa in tutta Italia e che, da Roma a Milano, sta avendo forti ripercussioni sui ristoranti cinesi (in calo il numero di clienti italiani). «La mia voleva essere una provocazione – spiega il titolare del bar all’Ansa – Purtroppo il messaggio è stato interpretato male e da questa mattina ho ricevuto anche molte lamentele che si stanno placando soltanto ora. Io con i cinesi ci lavoro ogni giorno, e da una settimana non entra più nessuno. Mi chiedono tazzine e bicchieri in plastica, si sta diffondendo una psicosi collettiva». Ansa Nell’immagine i camerieri del bar Il titolare non è nuovo ... open.online

