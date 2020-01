Roma. Corrotti (Lega): “Anche Regione Lazio faccia la sua parte per anniversario Roma Capitale” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “L’anniversario di Roma Capitale rappresenta l’occasione per celebrare una data fondamentale per la memoria storica del nostro Paese e una straordinaria occasione per il turismo non solo di Roma città ma anche dell’intera Regione Lazio. Il Governo, per la ricorrenza ha stanziato una cifra pari a 500mila euro, somma che difficilmente sarà sufficiente a coprire i costi delle iniziative programmate e, anche per questo, ho protocollato una mozione per chiedere al presidente Zingaretti e alla giunta regionale di promuovere e patrocinare, anche attraverso l’istituzione di una specifica giornata dedicata ad iniziative di carattere culturale e sportivo, il ricordo del 150esimo anniversario di Roma Capitale d’Italia, nell’ambito dei fondi disponibili nel bilancio 2020-2022.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e membro Commissione cultura L'articolo Roma. ... romadailynews

romadailynews : Roma. Corrotti (#Lega): “Anche Regione Lazio faccia la sua parte per #anniversario Roma… -