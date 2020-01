Robinson, il giocatore ha lasciato Casa Milan. La situazione – VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Robinson ha lasciato pochi minuti fa Casa Milan: si complica la trattativa con il Wigan per il terzino americano Si complica la pista Robinson Milan. L’affare sembra vicinissimo a saltare nonostante il giocatore americano abbia fatto le visite mediche questa mattina a Milano. Il giocatore ha lasciato pochi minuti fa Casa Milan. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i problemi sarebbero sorti per delle divergenze sulle modalità di pagamento fra i due club, in particolare su quando dovrebbe scattare l’obbligo di riscatto. #Robinson lascia Casa #Milan. Problemi tra le società, l'affare è sul punto di saltare.Intanto il Milan ha chiuso per il ritorno di #Laxalt#Calciomercato @Milannews24 com pic.twitter.com/nrXmFBXJVC — Mario Labate Arria (@MarioLabArria) January 31, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

AntoVitiello : Intoppi tra #Milan e Wigan sulle modalità di pagamento per #Robinson. Da capire se si risolve entro le 20.00. Intan… - lorenzoPTX : RT @battitomilan7: Sapete tutti che la questione Robinson è solo per accendere questo finale Robinson è un giocatore del Milan ?? - cardylove2000mh : RT @battitomilan7: Sapete tutti che la questione Robinson è solo per accendere questo finale Robinson è un giocatore del Milan ?? -