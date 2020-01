Roberto Grasso nuovo ammministratore delegato di Kimbo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Cambio al vertice per la Kimbo Spa, azienda italiana leader nella produzione di caffè: il Consiglio di amministrazione ha nominato all’unanimità Roberto Grasso nuovo Ad del Gruppo. Il nuovo amministratore delegato è stato fortemente voluto da tutta la famiglia Rubino che intende in tal modo dare ulteriore forza all’azienda attraverso un manager che ha una consolidata esperienza nel mondo. Grasso, che ha avuto ampie deleghe nella gestione dell’azienda, potrà contribuire al programma di accelerazione dello sviluppo in Italia e all’estero della Kimbo. Infatti, è soprattutto sui mercati internazionali che il contributo del nuovo A.D. sarà determinante, in ottica di nuove acquisizioni sia nel settore sia attraverso l’intera value chain, offrendo così al Gruppo, già presente in circa 80 Paesi nel mondo, una ulteriore e brillante opportunità di crescita. Roberto Grasso, che condivide con Kimbo ... ildenaro

dagoweb : RT @atleticat3t: La ns squadra di #istruttori. Da sx, Davide Di Giacomo, Francesca Comes, Gianluca Grasso, Massimo Scarola, Simone Tinti e,… - atleticat3t : La ns squadra di #istruttori. Da sx, Davide Di Giacomo, Francesca Comes, Gianluca Grasso, Massimo Scarola, Simone T… -