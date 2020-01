Roberto Burioni sul coronavirus: "Contagio anche senza sintomi" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Niente panico, niente paura”, ma sul coronavirus servono informazioni esatte, “non possiamo accettare che la tranquillizzazione della gente passi attraverso notizie scorrette”. E: “Il virus si trasmette anche da pazienti che non hanno ancora i sintomi”. Roberto Burioni lo dice forte e chiaro, con il consueto, efficace, linguaggio che di recente gli è valso anche un servizio dedicato su “Science”, la rivista scientifica più importante del mondo. A supporto di quanto asserito sul Contagio possibile anche da pazienti asintomatici il virologo cita quanto accaduto in Germania, dove in un articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine, è stato documentato il primo caso di trasmissione del coronavirus senza sintomi in Europa. La ricerca, condotta da un gruppo dell’Università di Monaco coordinato da Camilla ... huffingtonpost

matteorenzi : Come sempre, più di sempre, dalla parte di Roberto Burioni. E della scienza. - Agenzia_Ansa : 'Se una malattia ha il 3% di mortalità ed è molto diffusa è una catastrofe'. Così Roberto #Burioni sul #coronavirus… - Linkiesta : Per stessa ammissione di @RobertoBurioni molti elementi sono tuttora fuori dalla portata degli scienziati: la gravi… -