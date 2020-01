Robert Pattinson era disoccupato prima di The Batman e Tenet (Di venerdì 31 gennaio 2020) prima delle chiamate per The Batman e Tenet, Robert Pattinson non se la passava lavorativamente benissimo; l'attore sostiene infatti di essere stato disoccupato fino all'inaspettata chiamata di Nolan. Strano ma vero, Robert Pattinson era disoccupato prima di ricevere le proposte di ruolo in Tenet di Christopher Nolan e in The Batman di Matt Reeves. L'attore ormai è una star internazionale, ma le glorie del passato non l'hanno messo al sicuro dalla mancanza di offerte. I suoi ultimi film sono infatti stati apprezzati dalla critica, ma il calo di apparizioni in blockbuster di successo avevano momentaneamente costretto il futuro Batman a stare vicino al telefono in attesa di una chiamata. La celebrità acquisita grazie ai ruoli in Harry Potter e Twilight hanno infatti reso Robert Pattinson uno dei nomi ... movieplayer

