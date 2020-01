Rivelo, Erjona Sulejmani parla dell’omosessualità nel mondo del calcio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Nella puntata di ieri di Rivelo, l’ex wag Erjona Sulejmani ha parlato di un tabù ancora radicato nel mondo del calcio. Quello dell’omosessualità. Nella puntata di ieri, giovedì 30 Gennaio, Erjona Sulejmani ha detto la sua personale opinione a Lorella Boccia circa quello che pensa della censura dell’omosessualità all’interno del mondo calcistico. L’ex moglie di Dzemaili ha affermato: Io provengo da una mentalità molto rigida, militare. Quindi se io arrivo a capire che bisogna avere una mentalità aperta sull’argomento, perché non ci vedo niente di male… Perché ognuno di noi è libero di vivere la sua vita privata come meglio crede, senza dover rendere conto a nessuno…Io non vedo perché questo tabù dell’omosessualità oggi sia diventato un argomento così duro. Lorella Boccia la incalza: “ti riferisci al ... trendit

Rivelo Erjona Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rivelo Erjona