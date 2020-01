Ritrovato il secondo pc del giovane italiano morto a Parigi nel gennaio 2019 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un ritrovamento che potrebbe aiutare a far luce sulla sua morte. È quel che spera il legale della famiglia di Alessio Vinci, il giovane italiano – definito ‘genio della matematica’ per via del suo percorso di studi di eccellenza e la sua abilità che lo ha portato a entrare nel mondo universitario con un anno di anticipo – trovato morto a Parigi il 20 gennaio dello scorso anno in un cantiere. Il computer personale del 18enne è stato rinvenuto all’interno di un armadio nella casa del nonno, con cui viveva, a Ventimiglia da quanto aveva perso la madre. LEGGI ANCHE > La morte di Alessio Vinci a Parigi e il giallo sul conto a Monaco «È il computer che ha usato almeno fino a fine dicembre – ha detto a Il Corriere della Sera Marco Noto, legale della famiglia di Alessio Vinci -, quando gli hanno regalato quello che poi è stato trovato a Parigi. Lì potrebbe esserci la ... giornalettismo

forelsketivar : Ma lo ricordare quel frame di Freydis fairytopia? Secondo voi che cazzo significa io un’ora che ci penso perché ho… - FoeSweetie : Ho ritrovato questa perla tra i ricordi di FB Come sono divisi i Seventeen secondo mia madre 5 che cantano 4 che r… - Tengu86 : RT @klaatu29: @AleGuerani @Happy4Trigger @Tengu86 @byronic secondo me Corbyn non aveva speranze. Defilarsi o dirsi contro la brexit avrebbe… -