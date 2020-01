Ritorno dei vitalizi, M5s: “Rivogliono il più odioso tra i privilegi della vecchia politica” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Movimento Cinque Stelle torna sulla questione dei vitalizi che sarebbero pronti per essere ripristinati nonostante la camera del consiglio, chiamata a deliberare sulla vicenda, sia programmata solo per il prossimo 20 febbraio. "Ma come si può lavorare alla stesura di una posizione giuridica se emerge che la sentenza in toto o in buona parte è già scritta? Adesso noi chiediamo che si riparta da zero e si recuperino la credibilità e la serenità necessarie a far lavorare bene la Commissione Contenziosa del Senato", si legge nel Blog delle Stelle. fanpage

dellorco85 : Sul #Redditodicittadinanza ai poveri ora tutti sollevano perplessità, ma sul ritorno dei #vitalizi agli ex-parlamen… - DavidSassoli : Il ritorno dell'antisemitismo è molto grave. Le profanazioni dei cimiteri ebraici non sono ragazzate, così come le… - fattoquotidiano : Rivedi la nona puntata di #SonoLeVenti di @petergomezblog, la nuova striscia di informazione in onda sul @nove -