Rita Rusic svela il complotto di Adriana Volpe: “Ha orchestrato tutto” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Questo articolo Rita Rusic svela il complotto di Adriana Volpe: “Ha orchestrato tutto” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rita Rusic ha scoperto il complotto di Adriana Volpe ai suoi danni, è già tempo di intrighi nella casa del Grande Fratello Vip 4: ecco cosa è successo tra le due donne. Nel corso della diretta di lunedì Alfonso Signorini aveva già fatto notare al pubblico a casa la rivalità tra Rita Rusic e Adriana Volpe, le … youmovies

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - nuan997 : RT @darveyfeels_: Serena Enardu entra come nuova concorrente e rischiamo di perdere Rita Rusic, stasera sbrocco come non mai. #GFVIP - Carlama22646400 : #GFVIP l unica donna valida per me è rita rusic, forte,indipendente, non offende,non è aggressiva, la calma di chi… -