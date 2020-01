Rita Rusic doccia bollente al GF Vip: mini slip e reggiseno [FOTO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Continua l’avventura al Grande Fratello Vip di Rita Rusic, tra polemiche e giochi, Rusic regala anche spettacoli super sensuali ai fan della trasmissione. La doccia bollente Come tutti sanno, al Grande Fratello la doccia viene fatta in mondovisione. Non è esente nessuno, nemmeno Rita Rusic che dimostra di avere un fisico pazzesco e di essere in una forma smagliante… complimenti! L'articolo Rita Rusic doccia bollente al GF Vip: mini slip e reggiseno FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' - GM19761 : RT @trashmalgy: Rita Rusic tornatene a Miami da Vittorio e liberaci della tua stupida supremaziona e del tuo saccente snobbismo #GFVIP htt… - 1976Lis : RT @ant19mar: Attenzione. La padrona di casa Rita Rusic ha appena deciso che la dieta di Patrick non va bene. #GFVIP -