Rischio tumore al seno e tintura dei capelli: cosa sappiamo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ha fatto molto discutere la dichiarazione di Emma Marrone, che ha spiegato di non voler più tingere i capelli per il timore di un aumento del Rischio di tumore. Per fortuna la scienza, nel tempo, ha accumulato una serie di conoscenze che, pur facendo ipotizzare in alcuni casi un’associazione con il tumore al seno per chi fa uso costante di questi composti, non consentono di trarre un preciso rapporto causa-effetto. La conferma di queste valutazioni viene anche dal sito internet dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), che segnala come gli studi dimostrano che non esistono ragioni per eliminare l’uso delle tinture come singole persone, facendo però attenzione a seguire bene le istruzioni per l’applicazione e limitando la frequenza dell’utilizzo. La situazione appare leggermente diversa per i professionisti che lavorano direttamente con gli strumenti, perché alcuni ... dilei

g_valenza : Eliminare il batterio dell'ulcera dimezza il rischio di tumore allo stomaco - MailSecured : Eliminare il batterio dell'ulcera dimezza il rischio di tumore allo stomaco - Salute & Benessere - Agenzia ANSA... - ANSA_Salute : Trattare il batterio dell'#ulcera con #antibiotici può ridurre del 55-73% il rischio di tumore dello stomaco in ind… -