Rifiuti, revocata la misura al patron della Di Gennaro spa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaivano (Na) – Il Tribunale del Riesame di Napoli ha revocato il divieto di esercitare l'attività d'impresa per un anno, emesso lo scorso novembre dal Gip del Tribunale di Napoli Nord nei confronti dell'amministratore delegato della "Di Gennaro spa", che opera a Caivano nel settore dei Rifiuti solidi urbani, con l'accusa di "incendio colposo". La misura interdittiva fu emessa poiché a detta del Gip, infatti, Giuseppe Di Gennaro, amministratore delegato della società, non avrebbe attuato le giuste misure per scongiurare i pericoli di un incendio che si sviluppò nel piazzale dell'impresa a Caivano risalente al luglio 2018, mandando in fumo Rifiuti di ogni genere presenti nel sito. Le accuse sono state però impugnate da Di Gennaro, il cui appello è stato accolto. "Ho atteso fiducioso ...

