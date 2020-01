Repubblica: Il Chelsea oggi tornerà alla carica per Mertens ma Gattuso si oppone (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dries Mertens non va via. Il Napoli ha respinto al mittente le avances provenienti dal Chelsea e continuerà a farlo anche oggi, scrive Repubblica Napoli. Il belga è una pedina troppo importante per Gattuso nel rush finale della stagione e, senza un sostituto adeguato, non lo lascerà andar via. “Il belga è nel mirino del Chelsea, ma la risposta del Napoli è stata ferma: no a 7 milioni di euro perché Mertens serve a Gattuso nel rush finale di una stagione cominciata male e che l’allenatore sta provando a raddrizzare dopo la bella vittoria contro la Juve. Il Chelsea ci proverà anche oggi, ma il Napoli senza un sostituto adeguato difficilmente lo lascerà partire”. L'articolo Repubblica: Il Chelsea oggi tornerà alla carica per Mertens ma Gattuso si oppone ilNapolista. ilnapolista

