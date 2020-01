Rendicontazioni M5S: espulsi 6 parlamentari (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Rendicontare le spese e restituire le eccedenze dei nostri stipendi è per noi un onere e un onore“, si legge sul comunicato diffuso sul sito del Movimento Cinque Stelle che annuncia così l’odierna decisione di espellere, a seguito dei controlli sulle restituzioni, 5 deputati e un senatore. Movimento Cinque Stelle: controlli sulle Rendicontazioni In tutto sono 6 le persone quest’oggi espulse dal Movimento Cinque Stelle sul finire dell’istruttoria riguardante quei ritardi sospetti sulla rendicontazione dei probiviri. La notizia dei controlli in corso era venuta alla luce già all’inizio del mese quando nel mirino dei controlli del comitato dei probiviri del Movimento erano finiti in tutto 45-50 parlamentari per presunte irregolarità con le restituzioni a fronte invece di un buon 85% di parlamentari del tutto in regola. Alla fine dell’istruttoria, si apprende in data odierna, sono ... thesocialpost

MediasetTgcom24 : M5s, espulsi sei parlamentari per ritardi in rendicontazioni #m5s - tuttonotizie1 : Sei parlamentari espulsi da M5s per mancate rendicontazioni - zazoomnews : Espulsi sei parlamentari del M5S per ritardi sulle rendicontazioni - #Espulsi #parlamentari #ritardi #sulle… -