Record storico di NEVE in Kazakistan FOTO e VIDEO

CRONACHE METEO: le continue tormente di NEVE che si sono abbattute sul Kazakistan hanno creato cumuli nervosi che non si erano mai visti in precedenza. Il clima del Kazakistan è molto continentale, quindi caratterizzato da inverni freddissimi ma anche decisamente asciutti, la quantità di NEVE presente in inverno non è mai elevata. Quest'anno la tormenta di NEVE che ha imperversato nella terza decade del mese di gennaio, per parecchi giorni, ha creato accumuli che non si erano mai visti in precedenza. Il centro meteorologico locale ha dichiarato che la capitale Nur-Sultan (Astana) ha visto cadere un quantitativo di NEVE superiore di tre volte la norma, superando un Record che resisteva da 56 anni. Infatti lo spessore del manto bianco è di 55 cm, contro una media per questo mese di 16 cm. E' stato così superato il Record storico di 51 cm stabilito nel

