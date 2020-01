Rassegna stampa: il Coronavirus è in Italia, confermati due casi a Roma (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoE’ il Coronavirus ad aprire le pagine di tutti i quotidiani in edicola oggi, venerdì 31 gennaio. Da ieri sera, infatti, è scattata la grande paura: il premier Giuseppe Conte ha infatti confermato due casi di persone infette. Si tratta di turisti cinesi a Roma. L'articolo Rassegna stampa: il Coronavirus è in Italia, confermati due casi a Roma proviene da Anteprima24.it. anteprima24

DiMarzio : #Rassegnastampa, le prime pagine in edicola ?? - pbersani : Ieri mattina è passato a trovarmi a casa il direttore di Libertà, il quotidiano di Piacenza, Pietro Visconti. Quest… - DiMarzio : Buongiorno con le prime pagine e i titoli sportivi dei quotidiani in edicola oggi???? -