Raggi | vanno ascoltate autorità | basta allarmismi e psicosi

Roma – "Assolutamente ingiustificato il cartello comparso in un bar vicino Fontana di Trevi che vieta l'ingresso alle persone provenienti dalla Cina. Stop psicosi e allarmismi. Ascoltiamo solo indicazioni e pareri delle autorita' sanitarie. #coronavirus". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

