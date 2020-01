Ragazzo sordo adotta cane sordo e gli insegna il linguaggio dei segni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Oggi vogliamo raccontarvi una bellissima storia. Protagonista un Ragazzo sordo. E un cane con lo stesso problema. Nick Abbot è un Ragazzo sordo che ha decido di adottare un cane sordo che aveva visto sulla pagina Facebook di un rifugio locale. E al quale ha deciso di insegnare il linguaggio dei segni per poter comunicare. Nick Abbot aveva visto su Facebook che un rifugio locale ospitava un povero cucciolo di cane che purtroppo era nato sordo. Il cucciolo era in cerca di una casa e di una famiglia amorevole che lo accogliessero. Il piccolo non aveva mai sofferto troppo per la sua disabilità: nonostante fosse sordo, aveva sempre vissuto con gioia e allegria la sua vita, ma aveva bisogno di qualcuno che si prendesse cura di lui. Il giovane Nick decise che era lui il cagnolino giusto da adottare. E si è anche fatto una promessa prima di portarlo a casa: avrebbe insegnato al cucciolo la ... bigodino

