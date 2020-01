Ragazza di 28 anni incinta trovata morta in casa: arrestato il marito (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tragedia in un appartamento della frazione del comune di San Candido, nella provincia autonoma di Bolzano, in trentino Alto Adige. Una Ragazza incinta di 28 anni è stata ritrovata morta nella sua abitazione nella giornata di giovedì 30 gennaio. Dopo una serie di indagini sul caso, però, i carabinieri hanno arrestato il marito con l’accusa di omicidio pluriaggravato. Potrebbe trattarsi, dunque, dell’ennesimo caso di femminicidio. Ragazza incinta morta in casa Nessuna traccia di sangue né nell’abitazione, né sul corpo della giovane cittadina pakistana che viveva con il suo convivente, un 38enne connazionale. Secondo le ultime ricostruzioni però, la Ragazza incinta di 28 anni è stata trovata morta nella sua casa, forse a causa di un soffocamento. Il principale indiziato e indagato è appunto il compagno, che si è chiuso nel silenzio di fronte agli inquirenti. Nonostante ... notizie

