Radio Città del Capo, il direttore della storica emittente di Bologna rimosso a vertenza sindacale in corso: “A mia insaputa” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un’altra doccia fredda per i giornalisti di Radio Città del Capo a Bologna, all’interno di una vicenda che diventa sempre più critica. Dopo la denuncia della redazione, il 4 gennaio scorso, del tentativo dell’editore, la NetLit srl, di “zittire la Radio”, “smantellando programmi e redazione”, i giornalisti hanno appreso, attraverso una raccomandata dell’editore, spedita il 28 gennaio, che il direttore della storica emittente bolognese, Riccardo Tagliati, è stato rimosso dal suo incarico e rimane nell’organico come redattore full time. La redazione esprime “profonda preoccupazione di fronte a un atto unilaterale dell’editore”: “Un fatto grave”, si legge nella nota, “che indica la mancata volontà di avviare un vero confronto con l’obiettivo, che pensavamo condiviso, di preservare Radio Città del Capo come emittente locale punto di riferimento per ... ilfattoquotidiano

