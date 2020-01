Racconta la sua prigionia ad Auschwitz, ma non ci è mai stato: smascherato falso sopravvissuto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Samuel Artale von Belsky Levi, 83enne padovano, andava in giro per scuole e uffici pubblici a Raccontare la sua prigionia nel campo di concentramento di Auschwitz, quando era solo un bambino. Ma alcuni esperti e rappresentanti della comunità ebraica in Italia lo hanno smascherato, come riporta I Gazzettino: non è un ebreo tedesco, ma un signore di origine calabrese. fanpage

