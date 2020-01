Questo selfie sembra un film horror: guardate per credere [FOTO] (Di venerdì 31 gennaio 2020) È l’epoca degli smartphone e ormai scattare una FOTO è la cosa più semplice del mondo. Metterla in rete e renderla virale? Ancora più facile. Soprattutto in casi come Questo, dove un normale selfie assume le sembianze di un terribile film horror. Gli incredibili effetti di un autoscatto e di un flash uscito male: occhi rossi e pose particolari sono proprio gli elementi che hanno reso questa FOTO tanto inquietante. guardate per credere… Questa FOTO non vi sembra davvero uscita da un film horror? E soprattutto cosa avranno pensato i soggetti protagonisti una volta visto lo scatto? Questo ragazzo sembra una creatura del male uscita da Le montagne hanno gli occhi. Tra i selfie reali, che sembrano sul serio verità horror! L'articolo Questo selfie sembra un film horror: guardate per credere FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

