Quarantena: il significato, la storia e come funziona (Di venerdì 31 gennaio 2020) Per Quarantena si intende un periodo di segregazione e osservazione preventive. Si usa su persone (o animali) che hanno malattie infettive o contagiose per evitare la diffusione ad altre persone. Letteralmente il significato del termine “Quarantena” è “quaranta giorni“, che era il numero di giorni in cui le navi provenienti da zone colpite dalla peste nel XIV secolo restavano al largo prima di far sbarcare merci e passeggeri. Oggi però il periodo di Quarantena è variabile. Cos’è la Quarantena: il significato Nel gergo della sanità pubblica, la Quarantena è una misura che consiste nell’isolamento forzato di persone, merci o animali contagiati da un virus infettivo. La Quarantena non debella il virus, ma impedisce la sua diffusione, rendendo innocui i contagiati. Il periodo di isolamento è variabile, ma quasi mai inferiore ai giorni di incubazione della ... notizie

