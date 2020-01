Programmi TV di stasera, sabato 1 febbraio 2020. Su Rai1 Julia Roberts e Jacob Tremblay in «Wonder» (Di sabato 1 febbraio 2020) Jacob Tremblay in Wonder Rai1, ore 21.25: Wonder Film di Stephen Chbosky del 2017, con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin. Prodotto in Usa. Durata: 113 minuti. Trama: Auggie Pullman ha undici anni, vuole diventare un astronauta e andare nello Spazio perché è convinto che lassù nessuno potrà obiettare sul suo aspetto; infatti a causa di una rara sindrome ha un aspetto molto “diverso”. La sua famiglia è amorevole e lo coccola, ma per lui arriva il momento di frequentare la scuola media: niente sarà semplice. Rai2, ore 21.05: FBI - 1^Tv 2×9 – Salvezza: Dopo una lite con uno studente, un insegnante scompare. Il team indaga sul caso con l’aiuto di un testimone chiave e Maggie si occupa della sua sicurezza. 2×10 – Vittime: Un’ex-vittima di rapimento è collegata ad una serie di omicidi che includono la figlia di un detective ... davidemaggio

NapolitanoIda : @QuartoGrado @carmeloabbate Questo è possibile solo Grazie a programmi spazzatura! E stasera anche voi gli state facendo pubblicità! - SteAlbamonte : #LaGrandeStoria, uno dei migliori programmi della #Rai. Adesso su @RaiTre, condotto da @paolomieli . Stasera si par… - ogmitsyuko : Heyo guyyyssss!!! Buon venerdì sera! Avete programmi? Io nu purtroppo,stasera me ne sto a casuccia mia al calduccio… -