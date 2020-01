PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA/ Diretta tv: ballottaggio fra Perotti e Under? (Di venerdì 31 gennaio 2020) PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA: Diretta tv, le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 22giornata del campionato di Serie A. ilsussidiario

zazoomnews : Sassuolo-Roma Serie A: probabili formazioni pronostici - #Sassuolo-Roma #Serie #probabili -