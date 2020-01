Previsioni Meteo, la tendenza a lungo termine: dopo l’ondata di freddo del 5-7 Febbraio, l’inverno andrà di nuovo in stand-by (Di venerdì 31 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Passata la fase di affondo artico per il Centro Est Europa e anche per l’Italia, nel corso della prima decade di Febbraio, probabilmente l’unica significativa di tutto l’inverno sino a ora, le condizioni atmosferiche tenderanno a ripristinarsi secondo lo schema che ha caratterizzato, grosso modo, l’ultima parte di gennaio e i primissimi giorni di Febbraio. Il Vortice Polare tornerà a essere forte, compatto, in una prima fase, poi tenderà a collocarsi con asse freddo verso il territorio nordamericano, pompando insistentemente aria atlantica mite verso l’Europa. Un quadro decisamente avverso a condizioni invernali per il Mediterraneo centrale e per l’Italia, implacabilmente desunto dai dati ultimi provenienti soprattutto dalla media alta atmosfera. I flussi di calore dal basso verso l’alto, infatti, dopo un picco considerevole agli inizi di Febbraio, ... meteoweb.eu

