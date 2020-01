Previsioni Meteo Aeronautica Militare: il bollettino per la prima settimana di Febbraio 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino al 6 Febbraio 2020. Domani al Nord cielo molto nuvoloso su Liguria, Emilia-Romagna e restanti aree pianeggianti, con deboli piogge sparse sull’Appennino e rimanente levante ligure; attesi locali piovaschi intermittenti fino alle ore serali anche sulla Pianura padana. Altrove cielo generalmente sereno o velato al mattino, a parte addensamenti compatti dal pomeriggio a ridosso dei rilievi alpini, con qualche fiocco di neve sulle creste oltre i 2000 metri. Al mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e nebbie sulla Pianura padana. Centro e Sardegna: estesa nuvolosità consistente su regioni tirreniche, Umbria e restanti aree appenniniche con piogge di debole intensità su Toscana, area umbra e Lazio, più insistenti sull’alta Toscana. ... meteoweb.eu

tusciatimes : Le previsioni meteo di domani - - romadailynews : #Meteo Roma: previsioni per il weekend: Meteo Roma: previsioni per il weekend Possibili… - zazoomblog : Previsioni Meteo Italia - #Previsioni #Meteo #Italia -