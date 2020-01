Prescrizione, se il M5s ci rinuncia si condanna a sparire (Di venerdì 31 gennaio 2020) di Andrea Taffi Il Movimento 5 stelle, dopo il disastroso risultato elettorale dell’Emilia Romagna, è sempre più al centro dell’attenzione: il tema (peraltro non nuovo) è di quelli sostanziali, nel senso che si parla (e straparla?) in continuazione della loro stessa futura esistenza, della continuità politica dei 5 stelle e del loro bagaglio morale. Del resto (suvvia, facciamo gli onesti) che fare di diverso? Il loro capo politico si dimette, gli elettori li lasciano, e, nella migliore delle ipotesi, tornano a votare i vecchi partiti di origine. I deputati e i senatori 5 stelle o vengono cacciati o se ne vanno per conto loro (e non importa che talvolta siano addirittura messi davanti alla necessità di farlo). Insomma, vecchie, antiche dinamiche, mai morte, di un movimento di fatto diventato partito che (tra tante difficoltà e qualche incoerenza) prova a governare dando (per ... ilfattoquotidiano

dellorco85 : L'ultimo sondaggio ixe' per la RAI da il #M5S al 15,9 % e #ItaliaViva in discesa al 3,6 %. Contemporaneamente Renzi… - fattoquotidiano : Prescrizione, Cancelleri (M5s): “Dichiarazioni di Orlando? Ho passato ore a cercare di capire cosa volesse dire. No… - LegaSalvini : Il premier Conte e il PD non sanno come uscire dal tunnel della prescrizione se non con improbabili compromessi, me… -