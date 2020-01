Prescrizione, l’appello della Cassazione al ministro Bonafede: “La riforma ha bisogno di correttivi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il monito della Cassazione sulla riforma della Prescrizione: “Ci vogliono dei correttivi o andremo in crisi”. Il ministro Bonafede si difende. ROMA – L’anno giudiziario si è aperto nella polemica. La Cassazione ha voluto lanciare un proprio monito sulla riforma della Prescrizione attraverso le parole del Primo presidente, Giovanni Mammone, riportato da Repubblica. “E’ auspicabile – sottolinea il giudice – che intervengano misure legislative in grado di accelerare il processo …. Inoltre, è necessario che le concrete misure acceleratorie vengano adottate non solo nella parte del processo successiva al primo grado, ma anche in quella riguardante le fasi dell’indagine e dell’udienza preliminare, in cui si verificano le maggiori criticità che determinano la dispersione dei tempi e la maturazione della ... newsmondo

