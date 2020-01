Prato, cade dal sesto piano del palazzo: morto ragazzo di 16 anni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un ragazzo di sedici anni è morto precipitando dal palazzo in cui viveva a Prato. Il giovane, secondo quanto ricostruito, aveva detto di non voler andare a scuola perché non stava bene, poi dopo qualche ora la tragedia. A dare l'allarme alcuni passanti, ma nonostante l'intervento dei soccorsi per il sedicenne non c'è stato nulla da fare. fanpage

