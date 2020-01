Portogallo-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio a 5: data, programma, orario e tv (Di venerdì 31 gennaio 2020) Domenica 2 febbraio alle ore 18.00, terzo e ultimo match dell’Elite Round della FIFA Futsal World Cup, che vale l’accesso al Mondiale lituano (12 settembre-4 ottobre 2020). La Nazionale Italiana di calcio a 5 di Alessio Musti affronterà il difficile ostacolo del Portogallo, padrone di casa e campione d’Europa in carica. La compagine guidata da Ricardinho è assai temibile e annovera tra le sue fila giocatori di alto livello tecnico. Gli azzurri dovranno esprimere compattezza e qualità per spuntarla, avendo come obiettivo la vittoria. Non saranno ammessi errori perché la prima del girone si qualifica direttamente a Lituania 2020, mentre la seconda affronterà uno spareggio andata e ritorno (9-12 aprile, azzurri già certi di disputare l’eventuale gara di ritorno in casa) contro la seconda classificata del gruppo comprendente Serbia (ospitante), Spagna, Francia e ... oasport

