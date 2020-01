Popolare di Bari, la banca è “ancora sottoposta al controllo e al potere illecito” degli Jacobini. Il padre Marco “governava con lo sguardo” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una “preoccupante serialità” e una “notevole capacità di programmazione” dei reati, nonché una “spregiudicata aggressione” nei confronti di un “bene supremo” come il patrimonio dei correntisti e della banca. Con il rischio che tutto possa continuare nonostante il commissariamento. Perché la struttura di Popolare di Bari “è ancora sottoposta al controllo di fatto” della famiglia che esercita un “potere illecito” e potrebbe minarne il risanamento impedendo “l’emersione dei dati contabili”. La fotografia di Marco e Gianluca Jacobini, gli ex “padroni assoluti” della banca, scattata dal gip Francesco Pellecchia è riassunta in uno dei passaggi finale dell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato padre e figlio ai domiciliari, come il dirigente Elia Circelli, e ... ilfattoquotidiano

