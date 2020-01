Popolare di Bari | 3 arresti domiciliari

Banca Popolare di Bari - il summit dei vertici con Bankitalia : Il Fatto Quotidiano racconta oggi in un articolo a firma di Antonio Massari che una delle perquisizioni disposte dalla Procura di Bari che da tempo, con il procuratore aggiunto Roberto Rossi e i sostituti procuratori Lidia Giorgio e Federico Perrone Capano ha svelato un appunto in cui si parla dei vertici di Bankitalia in relazione alla ricerca di soci per l’istituto di credito: Uno di questi block-notes , secondo gli specialisti del ...

La Banca Popolare di Bari verso il maxipolo bancario del Sud : La Banca Popolare di Bari veleggia verso il maxipolo Bancario del Sud. Con la ricapitalizzazione del Mediocredito centrale il governo punta a far nascere un grande polo di sostegno per lo sviluppo con l’obiettivo di attirare soci privati e ridurre l’intervento pubblico, che per ora dovrebbe arrivare a 900 milioni di euro. E quindi a riunire anche altri istituti di credito di piccole dimensioni del Sud. Spiega oggi Il ...

Popolare di Bari - ipotesi di una newco per fusione con altre piccole banche del Sud : Allo studio un soggetto nuovo nel decreto in fase di conversione in Parlamento: avrebbe capitale misto pubblico-privato e dovrebbe essere in grado di stare da solo sul mercato e prevenire le crisi degli istituti minori

I primi risarciti della Banca Popolare di Bari : Ci sono i primi risarciti della Banca Popolare di Bari. Si tratta di due pensionati veneti che ha sottoscritto a loro insaputa le azioni dell’istituto pugliese. I due coniugi avevano acquistato a loro insaputa azioni per un valore di 60.912 euro tra il 2008 e il 2009. Si erano fidati dell’impiegato di Banca di loro stretta fiducia. I primi risarciti della Banca Popolare di Bari La quotazione di quei titoli si è ridotta fino alla ...

Cosa c’è scritto nel decreto per il rilancio della Banca Popolare di Bari : L'Aula della Camera ha approvato con 412 voti a favore il decreto per il rilancio della Banca Popolare di Bari, dopo che lo scorso dicembre Bankitalia ne aveva annunciato il commissariamento a causa delle ingenti perdite finanziarie. Il testo, che dovrà ora passare al Senato per la seconda lettura, prevede un piano di investimenti a sostegno di occupazione e imprese nel Mezzogiorno. Ma vediamo nel dettaglio di che Cosa si tratta.Continua a ...

Banca Popolare di Bari - la ricerca di un direttore generale : È iniziata ieri alla Camera la discussione per l’esame del decreto-legge sulle misure «urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e la realizzazione di una Banca di investimento», in cui è previsto il sostegno per il risanamento della Banca Popolare di Bari. L’esame e i voti sul provvedimento si svolgeranno nella giornata di oggi. «Si tratta di un intervento non solo preventivo ma anche di rilancio» della Popolare di Bari che ...

Banca Popolare di Bari - crediti concessi ad aziende che fornivano scarse garanzie : nuovo filone d'inchiesta : I nuovi accertamenti, a quanto si apprende, riguarderebbero la concessione di crediti a società, anche in dissesto, con riferimento ai quali nei bilanci non sarebbe stato previsto un adeguato "patrimonio di garanzia"

Popolare di Bari - Mcc riferirà al Parlamento ogni 4 mesi : La commissione Finanze della Camera vota l’emendamento di governo e maggioranza al decreto per il salvataggio della banca pugliese. Ritirati tutti gli altri emendamenti, saranno ripresentati in Aula lunedì

Banca Popolare di Bari - il ristoro al 30% : Per gli azionisti della Banca Popolare di Bari spunta un ristoro del 30%. Il Corriere della Sera in un articolo a firma di Fabrizio Massaro spiega oggi che si prevedono due strade: transazioni caso per caso e incentivi. Sui dettagli sono al lavoro i commissari straordinari Antonio Blandini ed Enrico Ajello. Gli obbligazionisti invece, ha chiarito Gualtieri, saranno liquidati alla scadenza del bond (230 milioni nel 2021) dato che la Banca è in ...

Popolare Bari - all’azionista azzerato il giudice (per ora)?nega l’indennizzo : Il tribunale di Bari ha rigettato la domanda di risarcimento di circa 350 mila euro avanzata dal legale di un correntista-azionista che, in più riprese, ha investito quella cifra in azioni della Popolare di Bari dichiarando di non aver firmato in tempo utile i documenti Mifid previsti.

Popolare di Bari - Gualtieri : “Rilancio entro metà anno. Chi ha depositi è garantito - spero in incentivi per piccoli azionisti” : La ristrutturazione e il rilancio della Banca Popolare di Bari avverranno “entro la metà dell’anno”. Questa la posizione del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che venerdì ha parlato in audizione alla commissione Finanze della Camera. Il titolare del Tesoro è stato sentito sulla crisi dell’istituto di credito e ha auspicato un piano “robusto” per il rilancio. Inoltre ha escluso che i depositanti possano ...

Popolare Bari - ipotesi “premio” per i piccoli azionisti. No a rimborsi statali : Potrebbe essere il fondo interbancario di tutela dei depositi a intervenire in aiuto dei piccoli azionisti di Popolare Bari. Di certo, l'aiuto non arriverà dal Tesoro con fondi pubblici

Popolare Bari - Gualtieri : probabile no da Ue sulle Dta - si cercano altre soluzioni : Il ministro dell’Economia è intervenuto in audizione in Commissione Finanze della Camera nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 142 del 2019, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento

Popolare di Bari - audizioni in Commissione Finanze per il decreto-legge per il sostegno del sistema creditizio del Mezzogiorno. La diretta : La Commissione Finanze, presso la Sala del Mappamondo, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, svolge le seguenti audizioni: ore 8.30 rappresentanti dell’Associazione vittime del salva-banche e dell’Associazione avvocati dei consumatori (AdC); ore 8.50 rappresentanti della ...