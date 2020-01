PopBari, “così in 8 giorni gli Jacobini hanno svuotato i conti per evitare i sequestri”: le note di Bankitalia che hanno portato all’arresto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Avevano sentito puzza di bruciato, intuito che la situazione stava precipitando. E avevano iniziato a svuotare i conti. Assegni circolari, libretti di deposito, bonifici tutti in uscita dalla Popolare Bari e girati verso Banca Sella prima e Banca Popolare Pugliese poi su conti intestati alle mogli o aziende di famiglia, inattive da anni. Un “occultamento dei profitti illeciti”, lo chiamano i pm, quello che negli ultimi venti giorni di dicembre, quando PopBari era ormai prossima al commissariamento e nelle settimane successive, hanno messo in atto Marco e Gianluca Jacobini, gli ormai ex “padroni” dell’istituto di credito pugliese che secondo l’ex vice responsabile della Direzione Crediti, Benedetto Maggi, avevano un “potere assoluto”. Una mossa per tentare di evitare sequestri che invece alla fine è tra i motivi degli arresti scattati ... ilfattoquotidiano

