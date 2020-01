Pil -0,3%, record negativo. Ma il Pd e Renzi sono ancora all'opposizione (Di venerdì 31 gennaio 2020) L'Istat ha comunicato oggi il dato sul pil del quarto trimestre 2019. Il risultato parla chiaro: -0,3%. Un calo che va oltre le aspettative e segna un piccolo primato: si tratta del peggior trimestre dal 2013, cioè degli ultimi 6 anni.Quando un anno fa di questi tempi i dati raccontavano uno -0,1% con l'Italia in recessione tecnica (da cui uscì nel trimestre seguente) i commenti della sinistra allora all'opposizione, furono a dir poco violenti. Questo, ad esempio, Matteo Renzi: «Da quando c'è il nuovo governo l'Italia ha perso 76mila posti di lavoro (dati ufficiali Istat) e il Pil è per la seconda volta in negativo. Siamo in recessione. Chi vuol bene all'Italia sa che le scelte economiche di Salvini e Di Maio sono sbagliate. Con le nostre scelte quattordici trimestri di crescita, con le loro scelte subito recessione. Stanno portando il Paese a sbattere: cambiamo strada prima che sia ... panorama

