Pier Ferdinando Casini, altro tassello verso il Quirinale: "Cos'ha fregato Salvini, cosa può fregare il Pd" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un vantaggio destinato a "perdersi in poco tempo". Pier Ferdinando Casini riflette sulle regionali in Emilia Romagna e mette in guardia il Pd da analisi errate: Stefano Bonaccini ha vinto conquistando gli elettori moderati, se ora i dem virassero a sinistra perderebbero tutto il credito guadagnato a liberoquotidiano

Pierferdinando : RT @La7tv: #lariachetira @Pierferdinando: 'Se mi aspettavo la vittoria in Emilia Romagna? Sono sempre pessimista', @MyrtaMerlino: 'Le regal… - UniTrieste : Imperscrutabile È online il nuovo numero di Endoxa-Prospettive sul presente, rivista edita da Mimesis e diretta da… - Moixus1970 : RT @La7tv: #lariachetira @Pierferdinando: 'Se mi aspettavo la vittoria in Emilia Romagna? Sono sempre pessimista', @MyrtaMerlino: 'Le regal… -