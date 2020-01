Piazzapulita, fanno una domanda sul caso Salvini e il citofono: Becchi si alza e se ne va (da casa sua) | VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) No, Paolo Becchi non l’ha presa con filosofia. Durante la puntata di Piazzapulita andata in onda giovedì 30 gennaio, l’accademico genovese è stato interrogato dal conduttore, Corrado Formigli, sul caso della citofonata di Matteo Salvini alla casa del 17enne che vive nel quartiere Pilastro di Bologna, accusandolo di essere uno spacciatore. Ma su quel tema non v’è stata replica dato che il professore, appena entrato in collegamento, si è rifiutato di palesare il proprio pensiero, discutendo a distanza con il conduttore e lasciando vuota la poltrona sui cui era seduto per il collegamento, probabilmente da casa sua. LEGGI ANCHE > Paolo Becchi offende Mario Calabresi e Repubblica a Sky TG24 Una toccata e fuga, prima del ritorno. Perché quella sul caso di Salvini che citofona è stata la prima domanda fatta da Formigli a Paolo Becchi che, forse un po’ ... giornalettismo

