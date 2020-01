Piatek saluta il Milan: “Ci aspettavamo risultati migliori, ma ho dato tutto per i rossoneri” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Milan rappresenta ormai il passato per Krzysztof Piatek. Il centravanti è un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino, che ha investito per lui 28 milioni di euro. Dopo la presentazione ufficiale, e l'inizio della avventura in terra tedesca, il bomber polacco ha voluto salutare i rossoneri attraverso un lungo post su Instagram. Oltre a ringraziare tutto l'ambiente Milan, ripercorrendo i momenti più belli della sua breve esperienza Milanese, Piatek ha parlato anche dell'inizio di stagione deludente spiegando di aver dato sempre tutto per la causa Milanista. fanpage

sportli26181512 : #Calciomercato #Milan Piatek saluta il Milan: “Ci aspettavamo risultati migliori, ma ho dato tutto per i rossoneri”… - MarcoBeltrami79 : Il bel messaggio di Piatek per il Milan #Piatek #fanpage - italiaserait : Piatek saluta il Milan: “La realizzazione di un sogno” -