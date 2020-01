Perugia, schianto sulla statale: schiacciato con l’auto sotto il tir, muore automobilista (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi lungo il tratto umbro della strada statale 318 Perugia-Ancona. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che l’auto della vittima, per motivi tutti da accertare, sia finita contro il mezzo pesante che era fermo in carreggiata per una avaria. fanpage

qn_lanazione : Schianto auto-tir, un morto in provincia di #Perugia -