Perché è utile fare il vaccino antinfluenzale contro il coronavirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) Per il nuovo coronavirus 2019-nCoV non esistono né vaccini né farmaci. Eppure gli esperti consigliano di vaccinarsi contro l’influenza stagionale. Perché? L’influenza è causata da un virus che è diverso dal coronavirus (che causa una polmonite virale) e il vaccino contro l’influenza non protegge dal nuovo coronavirus. Sembrerebbe quindi una mossa di inutile precauzione o – diranno alcuni – per poter vendere il vaccino influenzale proprio ora che la stagione è agli sgoccioli. A cosa serve il vaccino antinfluenzale contro il coronavirus? In realtà una ragione per consigliare di fare il vaccino antinfluenzale c’è. Bisogna intanto precisare che la mortalità da coronavirus – come tutti i virus e tutte le malattie – è più alta in certe categorie di persone. Malati ed anziani o persone il cui organismo è debilitato avranno meno ... nextquotidiano

neXtquotidiano : Perché è utile fare il vaccino antinfluenzale contro il #coronavirus - mursili13 : @PlinskyIena @silviamobili Certo. E lo scambio dev'essere utile a entrambi. Se non mi interessa la pubblicità (per… - dataninjait : RT @Casa_donna_Pisa: @cristigalas @dataninjait @istat_it @Snoq_Libere Grazie! Moolto utile! Spesso sui social ci attaccano dicendo che i da… -