Per Salvini ogni occasione è buona per fare campagna elettorale. Anche il Coronavirus. “Verificare ogni ingresso e sospendere Schengen”. Orlando (Pd): “Chi specula è un poveraccio” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Come Lega contiamo che il governo verifichi ogni ingresso, per mare, per terra, per aria perché con la salute dei cittadini non si scherza”. E’ quanto ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando parlando del Coronavirus, questione su cui, secondo il Capitano, “si è perso tempo”. “Il virus è in tutti i continenti – ha detto ancora – ed è chiaro quindi che ogni arrivo in Italia debba essere controllato, limitato e verificato”. “Davanti ad una diffusione così imprevedibile e pericolosa del Coronavirus – gli fa eco il deputato Lega e presidente del Comitato Bicamerale Schengen, Eugenio Zoffili – le istituzioni devono essere pronte a mettere in campo ogni misura, compresa la sospensione del trattato di Schengen, per adottare adeguate misure di controllo alle frontiere. E’ il momento di intensificare ... lanotiziagiornale

fattoquotidiano : LA BEFFA Alle urne il 29 marzo. Dopo aver raccolto le firme per fare la consultazione sul taglio dei parlamentari,… - LucaBizzarri : Analizzando la frase viene da pensare che “guardare al futuro con serietà per trovare soluzioni” ha un senso, ma us… - AlessiaMorani : Se non avete visto questo video di #PiazzaPulita fatelo subito. Questo ragazzo minorenne è la vittima di #Salvini e… -