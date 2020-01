Pentathlon, International Budapest Indoor 2020: Joanna Muir vince in rimonta, Aurora Tognetti undicesima prima delle italiane (Di venerdì 31 gennaio 2020) Si è conclusa la finale femminile dell’International Budapest Indoor 2020 di Pentathlon moderno disputata nella capitale magiara. Il successo è andato alla britannica Joanna Muir con 1395 punti, davanti alla tedesca Annika Schleu con 1389 e alla francese Elodie Clouvel con 1381. Quarta la russa Gulnaz Gubaydullina con 1368, quinta la magiara Michelle Gulyas con 165, quindi sesta la nipponica Rena Shimazu con 1357, settima la tedesca Rebecca Langrehr con 1356, ottava la egiziana Salma Abdelmaksoud con 1348, nona la francese Marie Oteiza con 1343 e decima la messicana Mayan Oliver con 1341. Prima delle italiane Aurora Tognetti undicesima con 1340 punti, quindi Alessandra Frezza quattordicesima con 1325 punti, quindi Francesca Tognetti ventisettesima con 1272 a pari merito con Irene Prampolini. La giornata ha preso il via con la prova di nuoto. Migliore tempo, come spesso le capita, ... oasport

OA_Sport : Pentathlon, International Budapest Indoor 2020: Joanna Muir vince in rimonta, Aurora Tognetti undicesima prima dell… - zazoomnews : Pentathlon International Budapest Indoor 2020: Matteo Cicinelli e Giorgio Malan approdano in finale - #Pentathlon… -