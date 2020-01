Pensioni ultime notizie: uscite anticipate, importo medio assegno (Di venerdì 31 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie: uscite anticipate, importo medio assegno Sul tema Pensioni ultime notizie riportano i numeri relativi alle tipologie di pensionamento utilizzate nel 2019 e all’importo medio degli assegni, con tanto di confronto con il 2018. Il dato più evidente è che si sono ridotti i pensionamenti ordinari, anche a causa dell’aumento di 5 mesi per la pensione di vecchiaia ordinaria, accessibile all’età di 67 anni a partire proprio dal 2019. Ovviamente il fatto più importante è l’introduzione di Quota 100, nuovo pensionamento anticipato (che scadrà il 31 dicembre 2021) che in molti hanno sfruttato. Pensioni ultime notizie: pensionamenti ordinari e anticipati, i numeri Nel 2019 l’Inps ha erogato 535.573 nuove Pensioni, un numero molto vicino se non anche leggermente inferiore a quello registrato nel 2018 (furono 537.160 i pensionamenti). Le differenze stanno tutte ... termometropolitico

