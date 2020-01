Patenti facili a Milano: cinque indagati per imbrogli durante gli esami per la licenza di guida (Di venerdì 31 gennaio 2020) cinque persone sono state denunciate dalla polizia locale di Milano per imbrogli durante gli esami per il conseguimento della patente. L'inchiesta è partita dopo la scoperta di alcuni candidati che stavano sostenendo l'esame indossando di nascosto alcuni apparecchi elettronici che li avrebbero agevolati nella prova. Sequestrata anche un'ex scuola guida milanese. fanpage

