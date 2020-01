Parla l’agente di Andrea Petagna: “Il presidente gli ha spiegato che vuol dire giocare nel Napoli” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Giuseppe Riso, agente del neo-azzurro Andrea Petagna, ha Parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. “È stato amore a prima vista, appena lui ha saputo di Napoli ha avuto gli occhi felici. Siamo uno staff incredibile, cerchiamo di curare ogni aspetto e lo dico con soddisfazione. Abbiamo lavorato giorno e notte per definire questo trasferimento. Del Napoli pensiamo quello che Andrea dice e che io dico. Non sono frasi classiche, è davvero una squadra che ci ha emozionato, che dal primo secondo trasmette una passione diversa e ce l’ha trasmessa anche il presidente, che ha spiegato ad Andrea che vuol dire giocare nel Napoli. La gavetta costruisce il giocatore, Andrea è un giovane italiano e il Napoli ha bisogno di chi percepisce la maglia del Napoli per il valore che ha. De Laurentiis l’ho visto carico, concentrato, con la voglia di continuare a tenere il Napoli ad alti livelli. ... calciomercato.napoli

